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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce’de STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Politika, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Mümin Altaş  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı için AK Parti Genel Merkezine geldi.

Erdoğan, burada AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından, partinin Söğütözü Caddesi girişindeki avlu duvarı üzerinde oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den etkinliğe ilişkin bilgi alan Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kız çocuğunun fotoğrafını panoya astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti MYK üyeleri de eşlik etti.

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