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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı.

Berk Özkan   | 13.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.

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