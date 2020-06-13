Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Vefatının 33. yıl dönümünde edebiyatımızın müstesna isimlerinden kıymetli mütefekkir #CemilMeriç'i rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2020
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/rmazjq2QTa
Paylaşımda Meriç'in; "Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden ala akraba mı olur?" dizelerine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.