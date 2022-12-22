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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ali Kemal Akan   | 22.12.2022
AK Parti MYK toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

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