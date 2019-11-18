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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 18.11.2019
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

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