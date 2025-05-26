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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. - VTR
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Politika

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Betül Bilsel  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

Ankara

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

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