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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.07.2019
AK Parti MKYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan MKYK toplantısı basına kapalı yapılıyor.

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