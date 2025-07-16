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Politika

Acar: Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanı, bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bursa'daki bir okuldan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanının bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğunu belirtti.

Dilhan Türker Yıldız  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Acar: Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanı, bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür

Ankara

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre Bursa'daki bir okulda 36 öğrencinin tam puan aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

LGS sonuçlarının açıklamasının ardından, imam hatip liselerinden 63 öğrencinin tam puan almasının bazı çevreleri rahatsız ettiğine işaret eden Acar, "Düpedüz yalan bir iddia piyasaya sürülmüştür. Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanı, bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Bu yalanı dolaşıma sokanlar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızın başarılarına iftira atarak onların psikolojileriyle oynamıştır. Oysaki Bursa genelinde tam puan alan öğrenci sayısı 20'dir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bahsi geçen toplu fotoğrafın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı imam hatip öğrencilerinin katıldığı bir buluşmada çekildiği bilgisini paylaşan Acar, şunları kaydetti:

"Bu çarpıtma girişimi, imam hatip okullarına karşı yıllardır sürdürülen ideolojik saldırıların yeni bir parçasıdır. Başarının önünü kesemeyenler, iftirayla itibarsızlaştırma yoluna gitmektedir. Bu kirli dili, bu ucuz manipülasyonu ve bu kompleksli bakış açısını şiddetle reddediyoruz. Kamuoyunu uyarıyoruz. Gerçekleri çarpıtanlara değil, belgeyle, başarıyla konuşanlara kulak verin. İmam hatip okulları, diğer tüm okullarımız gibi bu milletin değeridir. Sahipsiz değildir."

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