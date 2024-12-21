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Politika

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ahmet Buğra Olaç  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM

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