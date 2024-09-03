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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM grup odasında ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Yapay zeka sinema sektörünü nasıl değiştirecek?

Ümmühan Atak  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Yapay zeka sinema sektörünü nasıl değiştirecek?

Ankara
Yapay zeka sinema sektöründe kullanılmaya ne zaman başladı? Yapay zeka ile sinema filmleri üretmek, sektöre ne getirecek? Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Türkiye Yapay Zeka Film Festivali (T-AIFF) Yöneticisi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Zengin ile konuştuk. 

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