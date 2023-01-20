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Yağışlı günler geçiren KKTC’de son durum nasıl?

Türkiye kuraklığın pençesindeyken KKTC’de günlerdir devam eden yağışlar, çiftçilerin geleceğe umutla bakmasına yol açtı. Peki ülkenin kronik su sorununda gelinen nokta ne? Lefkoşa’daki AA Muhabiri Mehmet Kemal Firik ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 20.01.2023
Yağışlı günler geçiren KKTC’de son durum nasıl?

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