2022’nin ilk yayınını ulaşımda yakın geleceğin araçları başlığıyla yapıyoruz. Ulaşımda yakın gelecek dedik ama bazı araçların ulaşımda aktif rol oynaması çok yakınken, bazılarının ulaşımda gerçek bir aktör olması için ise uzun zaman var diyebiliriz. Fakat tüm bunların yanı sıra artık çok ciddi bir biçimde ulaşımın geleceğini domine edeceği düşünülen bir teknoloji var ki, bu da elektrikli araçlar. AA teknoloji muhabirleri Kadir Günyol ve Tolga Yanık'la bu konulara değindik.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.