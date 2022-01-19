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Ulaşımda yakın geleceğin araçları

Sefa Şengül   | 19.01.2022
Ulaşımda yakın geleceğin araçları

2022’nin ilk yayınını ulaşımda yakın geleceğin araçları başlığıyla yapıyoruz. Ulaşımda yakın gelecek dedik ama bazı araçların ulaşımda aktif rol oynaması çok yakınken, bazılarının ulaşımda gerçek bir aktör olması için ise uzun zaman var diyebiliriz. Fakat tüm bunların yanı sıra artık çok ciddi bir biçimde ulaşımın geleceğini domine edeceği düşünülen bir teknoloji var ki, bu da elektrikli araçlar. AA teknoloji muhabirleri Kadir Günyol ve Tolga Yanık'la bu konulara değindik.

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