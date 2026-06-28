Cezayir ile Avusturya 3-3 berabere kaldı

Bu sonuçların ardından iki takım da grubunu 4 puanla tamamlarken Avusturya averajla 2'nci, Cezayir ise 3'üncü oldu. İki takım da gruptaki son durumun ardından son 32 turuna isimlerini yazdırmayı başardı.

Avusturya son 32 turunda İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre'yle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Öte yandan Dünya Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği bu maçın sonucuna bağlı olan İran, iki takımın berabere kalmasının ardından turnuvaya veda etti.