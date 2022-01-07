Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg görücüye çıktı. Peki CES 2022’de Togg lansmanı teknoloji alanında nasıl yankı buldu? Anadolu Ajansı Washington muhabiri Dilara Zengin Okay ve Anadolu Ajansı finans ve otomotiv muhabiri Abdulselam Durdak yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.