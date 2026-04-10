Zelenskiy, Rusya'nın Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle ateşkes ilan etmesini değerlendirdi:

Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Putin'in, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etmesi kararını değerlendirdi.

Paskalya Bayramı için daha önce Rusya'ya ateşkes sağlanması önerdiklerini anımsatan Zelenskiy, "Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti. Bu yıl Paskalya tatili için ateşkes önermiştik ve buna göre hareket edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, bu ateşkesin çatışmaların sürdürülmemesi için bir fırsat olabileceğini kaydederek, "İnsanlar tehditlerden uzak, barışa doğru gerçek ilerlemenin olduğu bir Paskalya'ya ihtiyaç duyuyor ve Rusya'nın Paskalya'dan sonra saldırılara geri dönmeme şansı var." yorumunu yaptı.

Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi." ifadeleri yer almıştı.

Rus birliklerinin bu süreçte olası provokasyonlara ve saldırgan eylemlere hazırlıklı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın ateşkese uyacağı umudu paylaşılmıştı.