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Sudan’da durmayan çatışmalar, halkı nasıl etkiliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Sudan’da durmayan çatışmalar, halkı nasıl etkiliyor?

Sudan'da 3 gün önce pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Ankara’ya geliyor. Ülkede çatışmaların geldiği noktayı ve yaşam koşullarını Hartum’dan gazeteci Ahmed Osama Satti ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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