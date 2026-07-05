Kurtulmuş: Terör örgütünün silahlarını bırakması ve tasfiyesiyle, çıkarılacak yasalarla bu iş tamamen geride kalacak

Ali Kemal Akan
05 Temmuz 2026•Güncelleme: 05 Temmuz 2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır." ifadelerini kullandı.
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