Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,525.78
Altın
1,893.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
logo
Podcast

Körfez’deki uzlaşmanın arka planı

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 08.01.2021
Körfez’deki uzlaşmanın arka planı

Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleri Suudi Arabistan liderliğinde Katar'a karşı cephe alırken bu küçük ülkeyi, ambargo ile tecrit ederek boğmaya çalışmıştı. Şimdi ilişkiler aniden düzeldi. Ne ile suçlamışlardı, ne oldu da zeytin dalı uzattılar? Katar'ın başkenti Doha'daki Anadolu Ajansı temsilcisi Ahmed Yusuf'la konuştuk.

Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun

                        

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vuhan'daki salgında hiçbir belirti göstermeyen on binlerce kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 88 milyon 528 bini geçti
Ukrayna, Kovid-19 vaka sayısının artmasını önlemek için 'sıkılaştırılmış karantina rejimi'ne geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona yaklaştı
Almanya’da son 24 saatte 1188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Körfez’deki uzlaşmanın arka planı

Körfez’deki uzlaşmanın arka planı

Bir Bakışta: ABD Kongresinde kanlı işgal

İslami 'ayrılıkçılıktan' beyaz 'ayrıcalığına': Fransa’da ırkçılığın ayak sesleri

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (7 Ocak 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (7 Ocak 2021)
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın çalkantılı yılı

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın çalkantılı yılı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (6 Ocak 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (6 Ocak 2021)