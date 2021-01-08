Körfez’deki uzlaşmanın arka planı
Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.
Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleri Suudi Arabistan liderliğinde Katar'a karşı cephe alırken bu küçük ülkeyi, ambargo ile tecrit ederek boğmaya çalışmıştı. Şimdi ilişkiler aniden düzeldi. Ne ile suçlamışlardı, ne oldu da zeytin dalı uzattılar? Katar'ın başkenti Doha'daki Anadolu Ajansı temsilcisi Ahmed Yusuf'la konuştuk.
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