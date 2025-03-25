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Koleksiyoncu Bekir Kantarcı, sergilediği “Kabe örtülerini” nasıl bir araya getirdi?

Ümmühan Atak  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Koleksiyoncu Bekir Kantarcı, sergilediği “Kabe örtülerini” nasıl bir araya getirdi?

Ankara
Koleksiyoncu Bekir Kantarcı'nın hazırladığı "Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluştu. Hem serginin detaylarını hem de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından basılan ve Kabe örtülerinin fotoğraflarının yer aldığı “Kabe Kitabı”nın hazırlanma sürecini İslam Sanat Tarihi Araştırmacısı, Yazar ve Koleksiyoncu Bekir Kantarcı ile konuştuk.

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