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KKTC'deki Pile-Yiğitler Yol Projesi neden önemli?

Betül Sümeyye Us  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
KKTC'deki Pile-Yiğitler Yol Projesi neden önemli?

Yeşil Hat nedir? Bugünkü haline nasıl geldi? KKTC'deki Pile-Yiğitler Yol Projesi nasıl başladı? İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Yasin Asal ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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