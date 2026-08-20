Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Çebi, Türk hentbolunun uluslararası başarıyı yakalaması için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek yeni sezona "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ile coşkulu başlayacaklarını söyledi.

Türk hentbolu yeni sezona "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ile başlayacak Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Çebi, Türk hentbolunun uluslararası başarıyı yakalaması için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek yeni sezona "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ile coşkulu başlayacaklarını söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25-26 Ağustos'ta Ankara'da ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası ile yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.

Kupa için Cumhurbaşkanlığı himayesinin hem organizasyonun görünürlüğüne hem de sponsorluk ve medya çalışmalarına katkı sağladığını belirten Çebi, "Cumhurbaşkanlığı Kupası ile hentbolseverlere, sporseverlere güzel bir atmosfer yaşatmak istiyoruz. Ankara'nın her yerinde billboardlarda, sokaklarda Türk hentbolunun reklamlarını göreceksiniz. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın bildirilerini göreceksiniz. Aldığımız geri bildirim, her geçen gün yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

Tüm sporseverleri tribünleri doldurmaya davet eden Çebi, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda takımların birbirine denk olduğunu ve çekişmeli karşılaşmalar beklediğini kaydederek "Kimin kimi yeneceği belli değil. Bence çok sürpriz bir kupa olacak. İnşallah hak eden kazansın, sakatlıksız güzel bir görsel şölen olsun." şeklinde konuştu.

Organizasyonda çocukları merkeze alan özel çalışmalar yapacaklarını da anlatan Çebi, özellikle devlet koruması altındaki çocuklar için özel bir etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Çebi, spor yöneticiliğinin yalnızca müsabaka ve organizasyon düzenlemekten ibaret olmadığını vurgulayarak "Spor yöneticisi olarak bizim görevimiz sadece burada spor organizasyonu yaptırmak değil, aynı zamanda sosyal problemlere değinebilmek, onların problemlerine, dertlerine ortak olabilmek, aynı zamanda onların burada keyifli bir vakit geçirebilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Mesut Çebi, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki ana sponsorluk desteği nedeniyle Ziraat Bankası'na da teşekkür etti.

"Türk hentbolunun ivme kazanacağı bir sezon olacak"

Yeni sezonda kadınlarda 8, erkeklerde ise 10 takımla mücadele edileceğini aktaran Çebi, liglerde rekabet seviyesinin yükselmesini beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Uzun vadede bu sporcular milli takıma geldiği zaman gösterecekleri performans, milli takımlarımızın başarısına yansıyacak. Bildiğiniz üzere önümüzde kadınlarda bir Avrupa Şampiyonası ev sahipliği ve erkeklerde bir Dünya Şampiyonası sürecimiz var. O yüzden Türk hentbolunun ivme kazanacağı, paradigma değiştireceği güzel bir sezon olacak."

Türk hentbolunda yaş ortalamalarının düşmeye başlamasının sevindirici olduğunu da dile getiren Çebi, kulüplerin yaptığı yatırımların hem sporcuların maddi imkanlarını artırdığını hem de rekabet ortamını güçlendirdiğini belirtti.

Çebi, kulüplerin uluslararası kupalardaki başarılarının milli takımlara da doğrudan yansıdığını kaydederek hedeflerinin uluslararası arenada daha fazla başarı ve Türk bayrağını daha fazla dalgalandırmak olduğunu söyledi.

"Hentbolun yeni Muhammed Salah'larını yetiştirmek istiyoruz"

Yabancı asıllı oyuncuların Türk hentboluna kazandırılması konusunda da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çebi, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarını da takip ettiklerini belirterek "Oradaki çocuklarımızı da kazanmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcular üzerinden hentboldaki yıldız oyuncu hedefinin sorulması üzerine Çebi, Türk hentbolunun önemli isimleri Türkiye'ye getirebildiğini söyledi.

Cedric Sorhaindo ve Eduardo Gurbindo gibi olimpiyat, Avrupa, dünya ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan oyuncuların Türkiye'de forma giydiğini hatırlatan Çebi, asıl hedeflerinin ise yerli yıldızlar yetiştirmek olduğunu vurgulayarak "Amacımız hentbolun yeni Muhammed Salah'larını yetiştirmek. Bizler bunun için buradayız. İnşallah Türk hentbolunda yeni Grand Slam'ler kazanacak sporcular yetiştirmek bizlere nasip olur." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde kadın milli takımının dünya sıralamasında 24, erkek milli takımının ise 32. sırada bulunduğunu aktaran Çebi, iki yıllık süreçte kadınlarda 22, erkeklerde ise 31. sıraya yükseldiklerini kaydederek "Çocuk yetiştirmek dediğiniz çok uzun vadeli, 8-10 yıl alan bir süreç. Bugün doğru eğitimle, doğru kulüp yapılanması ve sporcu yetiştirmeyle, doğru antrenörlük modeliyle doğru sporcuları yetiştirmek uzun vadeli bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun yanı sıra kulüplerin kurumsal altyapısını da geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Çebi, hedeflerinin yalnızca sportif değil, camianın tamamını kapsayan kolektif bir yükseliş olduğunu dile getirdi.

Hentbolla ilgili her şey için "THF mobil uygulaması" hayata geçirildi

Federasyonun 50. yılını dijital dönüşüm yılı ilan ettiklerini de hatırlatan Çebi, bu kapsamda web sitesi, bilgi yönetim sistemi, THF e-portal, hakem ve gözlemcilere yönelik çevrim içi eğitimler, canlı skor ve dijital maç raporu uygulamalarının hayata geçirildiğini anlatarak "Geçtiğimiz haftadan itibaren tüm sporseverler THF mobil uygulamasını telefonuna indirerek hentbola dair bütün bilgileri, aklınıza gelen yasal mevzuatlar, statüler, kadrolar, fikstürler, her şeyi uygulamamızda bulabilir." dedi.

Tüm hentbolseverleri mobil uygulamayı indirmeye davet eden Çebi, sahada masa hakemlerinin girdiği bilgilerin aynı anda dijital platformlarda görülebilmesini hedeflediklerini anlattı.

Milli hentbolcular Avrupa ve dünya şampiyonalarında sınav verecek

Çebi, Türk hentbolu açısından gelecek dönemin önemli organizasyonlara sahne olacağını da belirterek "Aralık ayında kadınlarda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız, ocak ayında ise erkeklerde tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz." dedi.

Almanya'da düzenlenecek erkekler Dünya Şampiyonası'nın Türk hentbolu için özel bir fırsat olduğunu vurgulayan Çebi, Almanya Hentbol Federasyonu ile iletişime geçerek Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının organizasyona dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Almanya'da futboldan sonra gelen spor hentbol." diyen Çebi, "Avrupa'da bulunan vatandaşlarımızın tribünleri dolduracağını düşünüyorum. Buradan da hem Almanya'da hem Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza, bizi orada yalnız bırakmamaları için bir çağrıda bulunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.