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Karabağ’da tansiyon neden yükseliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Karabağ’da tansiyon neden yükseliyor?

Ermenistan güçlerinin üç Azerbaycan askerini şehit etmesiyle başlayan gerginliğin sebeplerini, Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Haberleri Editörü Tolga Özgenç ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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