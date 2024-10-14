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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”ne katılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı”nda konuşuyor.
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Çin'in, ekonomiyi yeniden canlandırmaya yönelik eylem planı başarılı oldu mu?

Küresel piyasaların yakından takip ettiği Çin, mali teşvik paketini açıkladı. Söz konusu paket beklentileri karşıladı mı? İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan anlattı.

14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Çin'in, ekonomiyi yeniden canlandırmaya yönelik eylem planı başarılı oldu mu?

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