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ABD’nin Almanya’dan asker çekmesi ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Trump’ın Almanya'dan asker çekme kararı, fevri kararlarından biri olarak görülse de ABD-Almanya ilişkilerinin menfaat çatışmaları sebebiyle onarılmaz şekilde bozulmakta olduğunu ifade edenler iki tarafta da azımsanmayacak sayıda.

12.08.2020
ABD’nin Almanya’dan asker çekmesi ne anlama geliyor?

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