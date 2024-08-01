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Spor, Paris 2024

Paris 2024'te Buse Naz Çakıroğlu ringde, Busenaz Sürmeneli tribünde mücadele etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu'na destek, müsabakayı tribünden izleyen adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.

Muhammed Boztepe  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Paris 2024'te Buse Naz Çakıroğlu ringde, Busenaz Sürmeneli tribünde mücadele etti

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo son 16 turu yapıldı.

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Müsabaka sırasında Buse Naz Çakıroğlu'na destek, olimpiyat şampiyonu adaşı Busenaz Sürmeneli'den geldi.

Maç boyunca ayakta sesini duyurmaya çalıştığı Buse Naz Çakıroğlu'na gelen yumrukları "vücuduyla savunan" Busenaz Sürmeneli, adaşına taktik vermeyi de ihmal etmedi.

Busenaz Sürmeneli, karşılaşmanın bitmesiyle de büyük sevinç yaşadı.

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