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Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk düdük çaldı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk karşılaşmalar futbolda başladı.

Bozhan Memiş  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk düdük çaldı

Paris

B Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Fas, Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

C Grubu'nda ise Özbekistan ile İspanya, Paris'te bulunan Parc des Princes'te kozlarını paylaşıyor.

Paris 2024 Olimpiyatları futbol müsabakalarıyla başlarken, günün diğer maçları ise ragbi branşında yapılacak.

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