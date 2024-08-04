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Spor, Paris 2024

Milli yelkenci Ecem Güzel olimpiyat mücadelesine devam ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, dördüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 15'inci sırada tamamladı.

Muhammed Boztepe  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Milli yelkenci Ecem Güzel olimpiyat mücadelesine devam ediyor

Paris

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlara devam edildi.

Milli yelkenci Ecem Güzel, yedinci yarışı 1'inci, sekizinci yarışı 32'nci sırada bitirdi. Dördüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 15'inci sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi, yarın iki yarışla devam edecek.

ILCA 6'da 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

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