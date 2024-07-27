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Spor, Paris 2024

Milli cimnastikçilerden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki final

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçiler Adem Asil halkada, Ferhat Arıcan ise paralel barda finale kalmayı başardı.

Muhammed Boztepe  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Milli cimnastikçilerden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki final Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkekler takım ve bireysel alet elemeleri yapıldı.

Dünya şampiyonu Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.866 puanla 5. olarak, Türk cimnastiğinin tek olimpiyat madalyalısı Ferhat Arıcan da paralel barda aldığı 15.033 puanla 7. olarak finale kaldı.

Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ise atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde 247.559 puan toplayarak 9. olurken, ilk 8 ülkenin yer aldığı finallere kalmayı başaramadı.

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