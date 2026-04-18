İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa süre kala Lübnan'ın güneyinde bir tepeyi işgal ettiğini duyurdu

İsrail ordusu, geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa süre kala Lübnan'ın güneyindeki işgalini Suriye'deki Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na doğru genişlettiğini açıkladı.
Burak Dağ
18 Nisan 2026
Kudüs
Öne çıkan gelişmeler
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Hürmüz Boğazı'nın, Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açık olacağını duyurdu
İsrail Ordu Radyosu'nun askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde 55 köyü işgal altında tuttuğu bildirildi
Zenginleştirilmiş uranyumun tıpkı İran toprağı gibi kendileri için kutsal olduğunu belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır.” ifadesini kullandı
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ulusa sesleniş konuşmasında, "Toprağımı kurtarmak, halkımı korumak ve ülkemi kurtuluşa erdirmek için nereye gitmek gerekiyorsa gitmeye hazırım." diye konuştu
ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan ABD Başkanı Trump, İranlılar görüşmek istiyor. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Sanırım hafta sonu muhtemelen bir görüşme gerçekleşecek. Muhtemelen önümüzdeki bir iki gün içinde de bir anlaşmaya varacağız." ifadelerini kullandı
Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." diye seslendi
Trump, anlaşma olmaması durumunda İran'ı yeniden bombalamaya başlayacaklarını söyledi
Amerikan yayın kuruluşu CNN, İranlı ve ABD'li heyetler arasında yeni görüşmelerin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'da yapılacağını öne sürdü