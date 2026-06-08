Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşları Botchorishvili ve Bayramov ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Onuncu Toplantısı kapsamında Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.