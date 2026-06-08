Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşları Botchorishvili ve Bayramov ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Onuncu Toplantısı kapsamında Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.
Sercan İrkin
08 Haziran 2026•Güncelleme: 08 Haziran 2026
Fotoğraf: Murat Gök / AA
İSTANBUL
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile İstanbul'da bir araya geldi.
Bakanı Fidan, daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşları Botchorishvili ve Bayramov ile bir araya geldi