İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 558'e yükseldi

Dakika dakika gelişmeler • ABD/İsrail-İran/Lübnan savaşı ve ateşkes süreci

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak, 3 bin 558'e çıktı.