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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Nevşehir Valisi Becel'in oyu 'Gence'de yeğene veda'ya

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Behçet Alkan   | 11.12.2020
Nevşehir Valisi Becel'in oyu 'Gence'de yeğene veda'ya

Nevşehir

Vali Becel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi, eserler hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", sporda Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarını seçen Becel, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrenicisi Fındık" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendiğini belirten Becel, "Yılın son günlerinde haber, yaşam ve spor dalında baktığımız fotoğraflar aslında bir yılın özeti. Hafızalara kazınan dünya ve ülkemizi için önemli fotoğraflarından oluşuyor. Anadolu Ajansını bu güzel etkinlikten dolayı kutluyorum. Dünyanın her yerinden haber alma özgürlüğünü sağlayan ve bu konuda emek veren bütün çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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