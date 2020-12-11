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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisinde yaşanan kuraklığa ilişkin hutbe irat ediliyor. İçişleri Bakanı Soylu ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Türkiye

Dışişleri: AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından, "AB’nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz." açıklaması yapıldı.

Muhammet Tarhan   | 11.12.2020
Dışişleri: AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından, "AB’nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "AB bu kararında bir kez daha Kıbrıs Adasının ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkını ve iradesini görmezden gelmiştir." denildi.

Açıklamada, "Yunanistan’ın Ege denizinde göçmenleri geri itmesi ve bu eylemlere Frontex’in dahil olması, AB için yüz kızartıcıdır." ifadesine yer verildi.

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