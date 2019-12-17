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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

'Kurbağa adamlar'ın tercihi 'Batırılan uçak' oldu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar", AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber kategorisinde "Batırılan uçak" fotoğrafını seçti.

Mesut Karaduman   | 17.12.2019
'Kurbağa adamlar'ın tercihi 'Batırılan uçak' oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekip üyeleri, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı. 

Dalgıçlar polisler, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin Saros Körfezi'nde çektiği "Batırılan uçak" fotoğrafını seçti.


Batırılan uçak

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız imzalı "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına oy veren dalgıçlar, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" karesini tercih etti.


Tanklar dalış turizminde

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Hakan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçmekte zorlandıklarını söyledi.


Beytullah'ın azmi

Bayram, her fotoğrafın farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, "Bizim için dalış turizm için batırılan uçak ve tank fotoğrafları daha güzeldi. O yüzden oyumuzu onlardan yana kullandık. "Spor"da da engelli sporcunun azim ve kararlılığına oy verdik, takdir edilmesi gereken bir azmi var. Fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ederiz. Çok güzel kareler yakalamışlar." dedi. 

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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