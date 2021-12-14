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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Erzurum Şehir Hastanesi doktorları favori AA karelerini seçti

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis doktorları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlhami Erkılıç   | 14.12.2021
Erzurum Şehir Hastanesi doktorları favori AA karelerini seçti Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Hastanenin Acil Servis ve KBRN sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice ile mesai arkadaşları Dr. Halil İbrahim Doru, Dr. Sibel Güçlü Utlu, Dr. Emel Şam, Dr. Ömer Faruk Gemiş ve Dr. Ayşenur Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğraflarını seçen acil servis doktorları, haber kategorisinde ise Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar" karesine oy verdi.

Dr. Delice, fotoğraf karelerinin birbirinden güzel ve farklı mesaj verdiğini söyledi.

Acil doktorları olarak AA'nın haberlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Delice, "Yılın fotoğraf oylamasındaki kareler gerçekten etkileyici. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi, oy kullanırken zorlandık. Doğru, objektif ve ilkeli habere ulaşma noktasında AA, en güvenilir kaynağı. Böylesine güzel çalışmada yer aldığımız için mutlu olduk." dedi.

Delice, çalışmada emeği geçen AA muhabiri, foto muhabiri ile yöneticilerine teşekkür etti.

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