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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Tokat Valisi Balcı'nın tercihi 'Selin yıktıkları'

Tokat Valisi Balcı, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ekber Türkoğlu   | 14.12.2021
Tokat Valisi Balcı'nın tercihi 'Selin yıktıkları' Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Tokat Valisi Ozan Balcı, makamında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğrafları seçen Balcı, spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" karesine oy verdi.

Balcı, oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansı hem ülkemizde hem de yurt dışında çok ciddi işler yapıyor. Buradaki fotoğraf karelerinde de bunu görebiliyoruz. Emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.


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