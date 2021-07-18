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Kurumsal Haberler

Azerbaycan'dan AA'ya ödül

Azerbaycan Ulusal Basın Günü dolayısıyla AA Rusça Haberler Redaktörü Ramin Abdullayev ile Azerbaycan muhabiri Ruslan Rehimov, Karabağ Savaşı'nda yaptıkları haberler dolayısıyla "Ekinci" ödülüne layık görüldü.

Ruslan Rehimov   | 18.07.2021
Azerbaycan'dan AA'ya ödül

Bakü

Azerbaycan Ulusal Basın Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Rusça Haberler Redaktörü Ramin Abdullayev ile Azerbaycan muhabiri Ruslan Rehimov, Karabağ Savaşı'nda yaptıkları haberler dolayısıyla ismini Azerbaycan'ın ilk Türkçe gazetesinden alan "Ekinci" ödülüne layık görüldü.

Bakü'de düzenlenen ödül törenine, Azerbaycan'ın sanat ve basın dünyasından isimler katıldı.

E Medya Grup'un organizasyonuyla yapılan etkinlikte, Azerbaycan Milli Marşı okundu, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği zaferle ilgili filmler gösterildi.

Törende, başarılı haberler yapan gazetecilere ödülleri takdim edildi.

AA Rusça Haberler Redaktörü Abdullayev, Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili haberlerin Rusçanın hakim olduğu coğrafyaya ulaştırılmasındaki katkıları, AA Azerbaycan muhabiri Rehimov da Karabağ Savaşı'nda bölgeden hazırladığı haberlerle "Ekinci" ödülü aldı.

Törende, TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos da ödüle layık görüldü.

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