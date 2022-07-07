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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı’nda bayramlaşma programı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

07.07.2022
Anadolu Ajansı’nda bayramlaşma programı

Ankara

AAtölye'de düzenlenen bayramlaşma programına AA Genel Müdür Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru ile kurum çalışanları katıldı.

07.07.2022

Anadolu Ajansı’nda bayramlaşma programı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Karagöz, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, AA'nın Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu, ajansın ulusal ve uluslararası düzeyde bir çekim noktası olmasını hedeflediklerini söyledi.

AA'nin fiziksel altyapısını ve teknolojik donanımını önemli bir noktaya taşıdıklarını dile getiren Karagöz, uluslararası alanda hedefledikleri noktaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Başarılı olmanın üç sac ayağı olduğunu belirten Karagöz, bunların teknolojik altyapı, entellektüel donanım ve ekip çalışması olduğunu vurguladı.

Karagöz, şöyle dedi:

“Anadolu Ajansını kuran o zamanın mütefekkirleri gerçekten çok donanımlı insanlardı, o dönemin en entelektüel insanlarıydı. Bugün Anadolu Ajansı bünyesinde editör, muhabir, foto muhabir, idari işler hangi departmanda olursak olalım, Türkiye'deki en donanımlı kadroların Anadolu Ajansı’nda olmasını istiyoruz.”

Kurban Bayramı'nın tüm Türkiye'ye ve Anadolu Ajansı ailesine hayırlı olmasını dileyen Karagöz, tüm çalışanların aileleri ile sağlıklı, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Programın sonunda Karagöz, AA çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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