Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu
Anadolu Ajansının haziran ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 17, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 21, Türkiye'de spor kategorisindeki 12, dünyada haber kategorisinde 24, dünyada yaşam kategorisinde 13 ve dünyada spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 14 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
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