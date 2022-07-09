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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Anadolu Ajansının haziran ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

09.07.2022
Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Ankara

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 17, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 21, Türkiye'de spor kategorisindeki 12, dünyada haber kategorisinde 24, dünyada yaşam kategorisinde 13 ve dünyada spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 14 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.


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