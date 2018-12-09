AGC'den AA'ya 5 ödül

Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "2017 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması"nda, AA'dan Elçin, Bektaş ve Çiçek birer, Çiftçi ise iki ödüle layık görüldü.

ANTALYA

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2017 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren gazetecilere ödülleri törenle verildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğu, Su Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 24 saat kendileriyle çalışan, kamu hizmeti yapan, ödül alan ya da almayan tüm gazetecileri kutladı.

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin sadece mensuplarının sorunlarıyla değil, kentin sorunlarıyla da ilgilenen bir örgüt olduğunu belirten Karaloğlu, emniyet kemeri susturucu tokası kullanılmaması için de "ölümle tokalaşmak" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını anımsattı.

Bir liralık susturucular ile canların susmaması gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, bu kampanyanın ülke geneline yayılması temennisinde bulundu.

Kendisinin de gazeteci olduğunu hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de meslektaşlarını tebrik etti.

Gazeteciliğin kendisine Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden daha çok şey kattığını ifade eden Türel, "Bizler hep sonuç odaklı yaşamışızdır, yaşam alışkanlıklarımız böyle gelişmiştir. Bu sonuç odaklılık işte bugünkü işimizde daha iyi netice almamız açısından da büyük avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Yerel basının son derece önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret eden Menderes Türel, yerel basının toplumun belli bir gelişme seviyesini yakalayabilmesinde, çok sesliliğin korunmasında, demokrasinin kökleşip yerleşmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ödül almanın büyük bir onur olduğunu ancak ödül almasa bile yapılan her haberin, çalışmanın önemli bir değer olduğunu dile getiren Türel, "Zorluklara rağmen çalışan, üreten tüm gazeteci arkadaşlarımın ödülü hak ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla ben ödül alan arkadaşlarımla, meslek aşkıyla işini yapan tüm gazeteci dostlarımı, kardeşlerimi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Törende Vali Münir Karaloğlu'nun emniyet kemeri yerine susturucu toka takılmaması için "ölümle tokalaşma" sloganı ile başlattığı kampanyanın tanıtımı da yapıldı.

Kampanyaya destek verdiklerini belirten Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, emniyet kemeri yerine takılan susturucu tokayı kırdı.

Anadolu Ajansına 5 ödül

Törende "Yazılı basında yılın gazetecileri" alanında "spor" kategorisinde Anadolu Ajansı muhabiri Süleyman Elçin "En vefalı taraftar" haberi ile ödül aldı. En iyi görüntü dalında ise "Kar kaplanları" görüntüleri ile Anadolu Ajansı kameramanı Bekir Bektaş ödüle layık görüldü.

2017 Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ise Anadolu Ajansı foto muhabirleri Orhan Çiçek ve Mustafa Çiftçi ödül aldı. Çiçek, "yılın turizm fotoğrafı" kategorisinde "60 metre yükseklikte yemek", Çiftçi ise "yılın kültür sanat fotoğrafı" kategorisinde "İpte dans" adlı fotoğrafları ile ödülün sahibi oldu. Mustafa Çiftçi'ye ayrıca "Anne şefkati" adlı fotoğrafıyla da jüri özel ödülü verildi.

Törende, NTV Program Yapımcısı Mete Çubukçu, DHA'dan Mehmet Çınar, İbrahim Laleli, İHA'dan İsa Akar, Suat Metin, Arif Kaplan, Hürses gazetesinden Abdullah Yalçın, Hürriyet Akdeniz gazetesinden Ceren Deniz, Antalya Gündem gazetesinden Figen Acar, Son Haber gazetesinden Ömer Yetgin, Koza TV'den Okan Dilek, TRT Antalya Radyosundan Hayrettin Deniz, Yeni Alanya gazetesinden Ali Akça ve gazeteci Öner Şan da ödül alan isimler oldu.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun