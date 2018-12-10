Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akgül, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledi.





"Haber" kategorisindeki 18 fotoğraf arasından, Mustafa Hassona'nın İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü konu alan "Gazze'de Türk bayrağı" başlıklı fotoğrafına oy veren Akgül, 15 fotoğrafın yer aldığı "yaşam" kategorisinde ise tercihini Sercan Küçükşahin'in çektiği Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen "Basilica Therma" adlı Roma hamamını anlatan "Tarihin içinde yüzme keyfi" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Akgül, 16 fotoğrafın yer aldığı "spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in Sipahi Sivas Ordugah Atlı Spor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki Fatih Doğan'ın, "Atlantis" adlı atıyla yaptığı, cesaret ve güç gerektiren akrobatik hareketleri anlatan fotoğrafına oy verdi.

Muhabir: Murat Asil