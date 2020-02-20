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Kurumsal Haberler

ABD Büyükelçiliğinden AA'ya ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi ve Sözcüsü Mark Cameron, Anadolu Ajansına (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.02.2020
ABD Büyükelçiliğinden AA'ya ziyaret Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi ve Sözcüsü Mark Cameron'ı AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Cameron'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutanoğlu, AA'nın faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışındaki yapılanması ile yayın dilleri gibi konularda bilgi verdi.

Mutanoğlu, AA'nın Washington ve New York'taki ofislerinin yanı sıra Pentagon'da da ofisi bulunan uluslararası medya kuruluşları arasında yer aldığını hatırlatarak, Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmeleri Türk ve dünya kamuoyuna objektif şekilde aktardıklarını söyledi.

AA'nın yeni ürünleri hakkında da bilgi veren Mutanoğlu, Türkçe, İngilizce ve Arapça podcast yayınlarıyla birçok yeniliğe imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Cameron da AA'nın çok önemli çalışmalara imza attığını belirterek, büyükelçilik olarak AA'nın Türkçe ve İngilizce yayınlarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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