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Kurumsal Haberler

Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Selma Kasap   | 19.02.2020
Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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