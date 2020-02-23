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Kurumsal Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.02.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Kurum, 24 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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