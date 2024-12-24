Dolar
35.26
Euro
36.83
Altın
2,611.56
ETH/USDT
3,501.30
BTC/USDT
97,941.00
BIST 100
9,672.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Melkit Katolik Kilisesi’nde Noel ayini düzenleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi’nde "Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri"nde konuşuyor. Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Melkit Katolik Kilisesi’nde Noel ayini düzenleniyor.
logo
Kurumsal Haberler

"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" sona erdi

Anadolu Ajansının (AA) başlattığı, yeni mezun gençlerin gazeteciliği ve medya yönetimini alanında uzman kişilerden öğrenme imkanı bulacağı "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" sona erdi.

24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" sona erdi

Ankara

AA Genel Müdürlüğü'nün ek binasında ve AA'nın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki binasında "AA+ Oryantasyon Programı" düzenlendi.

Program kapsamında, Akademi ve Yayın AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, Dijital ve Görsel İletişim Müdür Yardımcısı Burcu Yalçın, Muhasebe Müdürü Ramazan Akkaya, Sistem ve Siber Güvenlik Direktörü Emre Çebişli, Uyuşmazlık ve Çözüm Müşavir Yardımcısı Fatma Zeynep Bayrak, Haber Merkezi Müdürü Muharrem Aksakallı, Görsel Haberler Direktörlüğü'nden Fatih Yorgancı, Anıl Bağrık, Mevlüt Eren ve Esra Hacıoğlu, Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır, Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ve Kurumsal Yazılımlar Müdür Yardımcısı Vekili Ahmet Çağlar Akpınar tarafından sunumlar yapıldı.

Sunum sonrasında katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Suna Koçak tarafından, İSG eğitimi verildi.

İstanbul'da ise AA Finans Müdürü Ahmet Nair, AA Siber Güvenlik Müdürü Murathan Ok, AA Regülasyon ve Uyum Müşavir Yardımcısı Mücahit Yılmaz, AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Dr. Barışkan Ünal, Ortadoğu ve Afrika Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Salih Zeki Fazlıoğlu, AA Global Finans Haberleri Müdür Yardımcısı Murat Aslan ve Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş sunumlar gerçekleştirdi.

Program, "Haber Akış Sistemi"nin tanıtımı ve iş güvenliği eğitimlerinin ardından sona erdi.



AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı'nı tamamlayan katılımcılar, Türkiye'nin farklı illerinde görevlerine başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Şehit teğmenin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan "sahte yüzbaşı" yakayı ele verdi
Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü
Bakan Uraloğlu: Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir
Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Benzer haberler

"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" sona erdi

"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" sona erdi

"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" başladı

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic, AA'yı ziyaret etti

İstanbul Photo Awards jürisinden Marion Mertens yaşamını yitirdi

İstanbul Photo Awards jürisinden Marion Mertens yaşamını yitirdi
AA'nın ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 94 yıl geçti

AA'nın ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 94 yıl geçti
Libya İletişim Bakanı Lafi: Türkiye ile güçlü bir işbirliğimiz var

Libya İletişim Bakanı Lafi: Türkiye ile güçlü bir işbirliğimiz var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet