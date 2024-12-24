"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" sona erdi
Anadolu Ajansının (AA) başlattığı, yeni mezun gençlerin gazeteciliği ve medya yönetimini alanında uzman kişilerden öğrenme imkanı bulacağı "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" sona erdi.
Ankara
AA Genel Müdürlüğü'nün ek binasında ve AA'nın İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki binasında "AA+ Oryantasyon Programı" düzenlendi.
Program kapsamında, Akademi ve Yayın AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, Dijital ve Görsel İletişim Müdür Yardımcısı Burcu Yalçın, Muhasebe Müdürü Ramazan Akkaya, Sistem ve Siber Güvenlik Direktörü Emre Çebişli, Uyuşmazlık ve Çözüm Müşavir Yardımcısı Fatma Zeynep Bayrak, Haber Merkezi Müdürü Muharrem Aksakallı, Görsel Haberler Direktörlüğü'nden Fatih Yorgancı, Anıl Bağrık, Mevlüt Eren ve Esra Hacıoğlu, Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır, Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ve Kurumsal Yazılımlar Müdür Yardımcısı Vekili Ahmet Çağlar Akpınar tarafından sunumlar yapıldı.
Sunum sonrasında katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Suna Koçak tarafından, İSG eğitimi verildi.
İstanbul'da ise AA Finans Müdürü Ahmet Nair, AA Siber Güvenlik Müdürü Murathan Ok, AA Regülasyon ve Uyum Müşavir Yardımcısı Mücahit Yılmaz, AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Dr. Barışkan Ünal, Ortadoğu ve Afrika Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Salih Zeki Fazlıoğlu, AA Global Finans Haberleri Müdür Yardımcısı Murat Aslan ve Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş sunumlar gerçekleştirdi.
Program, "Haber Akış Sistemi"nin tanıtımı ve iş güvenliği eğitimlerinin ardından sona erdi.
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AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı'nı tamamlayan katılımcılar, Türkiye'nin farklı illerinde görevlerine başlayacak.