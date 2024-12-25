Dolar
35.20
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,470.00
BTC/USDT
98,539.00
BIST 100
9,916.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. -VTR-
logo
Kurumsal Haberler

Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez, AA'nın Saraybosna bürosunu ziyaret etti

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, başkent Saraybosna'daki Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Servisini ziyaret etti.

İsmail Özdemir, Almir Terzic  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez, AA'nın Saraybosna bürosunu ziyaret etti Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Saraybosna

AA muhabirine açıklamada bulunan Helez, dünyadaki gelişmeler sonrası, Bosna Hersek'te zorunlu askerlik uygulamasının değerlendirildiğini söyledi.

Ülkenin komşuları Sırbistan ve Hırvatistan'ın zorunlu askerlik uygulamasını başlatacağını belirten Helez, "Ancak Bosna Hersek'in karmaşık anayasal yapısı nedeniyle bunu uygulamak zor. Gençler, zorunlu askerlik deneyimiyle disiplin ve sorumluluk kazanıyor, bu kişisel gelişim ve ülke savunması açısından faydalı. Alternatif çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin mevcut 10 bin kişilik kadrosunun yüzde 50'si oranında, 5 bin kişilik bir yedek birlik oluşturma hakkımız var. Bu yeni model, NATO standartlarına uygun bir şekilde oluşturulacak." diye konuştu.

Helez, NATO'ya üye olma konusundaki yükümlülüklerini bildiklerini ve bunları yerine getirmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

BHSC Haberler Müdürü Talha Öztürk de Helez'e, AA'nın hem dünya hem de bölgedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek kurumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
İletişim Başkanlığının uluslararası hakemli dergisi "İletişim ve Diplomasi"nin 13. sayısı yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız, Sudan'daki Türk kurumlarının varlığının önemini vurguladı
Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez, AA'nın Saraybosna bürosunu ziyaret etti

Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez, AA'nın Saraybosna bürosunu ziyaret etti

"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" sona erdi

"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı Oryantasyon Eğitimi" başladı

İstanbul Photo Awards jürisinden Marion Mertens yaşamını yitirdi

İstanbul Photo Awards jürisinden Marion Mertens yaşamını yitirdi
AA'nın ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 94 yıl geçti

AA'nın ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 94 yıl geçti
Türkiye Bilişim Derneğinden Anadolu Ajansına "yılın bilişim medyası" ödülü

Türkiye Bilişim Derneğinden Anadolu Ajansına "yılın bilişim medyası" ödülü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet