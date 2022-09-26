"Ziyafet Sofrası" 500. kez seyirciyle buluşacak
Tiyatro Külliyen'in kapalı gişe oynayan eseri "Ziyafet Sofrası", bu akşam 500. kez sahnelenecek.
İstanbul
Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak oyunun yönetmenliğini Osman Doğan üstlendi.
Ayşe Şahinboy Doğan'ın sahneye uyarladığı eser, Avrupa'da 7 ülkede, Türkiye'de 65 ilde sahnelendi.
Yaklaşık 90 dakika süren oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ayşe Şahinboy Doğan, "Yazdıklarımın tiyatroda hayat bulması, seyircinin ayakta alkışlayarak takdir etmesi, beğenmesi ve 500. kez sahne alacak, temposu hiç düşmeyen mizahi bir oyunun yazarı olmak gurur verici." dedi.
Osman Doğan ise "'Lüküs Hayat' oyunu 25 yıl sahne almış. Bizim de hayalimiz uzun yıllar seyirciyle buluşmak. 'Ziyafet Sofrası' 9. yılına girdi, kaldı 16 yıl. Bu akşam 500. kez sahne alacağız. Heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
Tek perdelik oyun, Üsküdar'da soğuk bir kış günü yolu bir dergaha düşen iki sarhoşun hikayesini anlatıyor.
Eleştirel bir mizahı seyirciyle buluşturan oyunda Osman Doğan'ın yanı sıra İsmail Volkan Ceylan, Yunus Emre Obut ve İsmail Emre Biliciler rol alıyor.