Zeugma Mozaik Müzesi, 5 bin 660 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kırdı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin bugün 5 bin 660 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.
Ankara
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz, bugün 5 bin 660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesine yer verildi.
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Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz, bugün 5.660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı.— KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@muzeler_dairesi) April 11, 2024
İlginize çok teşekkür ederiz.
Her zaman bekleriz. pic.twitter.com/0g1ErESZQ4