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Kültür

Zeugma Mozaik Müzesi, 5 bin 660 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin bugün 5 bin 660 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Zeugma Mozaik Müzesi, 5 bin 660 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kırdı

Ankara

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz, bugün 5 bin 660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesine yer verildi.

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