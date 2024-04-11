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Kültür

Göbeklitepe, 11 bin 454 kişiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Buğrahan Ayhan  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Göbeklitepe, 11 bin 454 kişiyle günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin bugün 11 bin 454 ziyaretçiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, bugün 11 bin 454 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesi kullanıldı.

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