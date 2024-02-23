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Kültür

Viyana’da "Arzu Balık Destanı" müzikali sahnelendi

"Arzu Balık Destanı" isimli müzikal, Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan Kültür Merkezinin destekleriyle sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Aşkın Kıyağan  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Viyana’da "Arzu Balık Destanı" müzikali sahnelendi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Viyana Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesinin konser salonunda sahnelenen müzikal Türk, Azerbaycanlı, Macar ve diğer milliyetlere sahip sanatçıların oluşturduğu Öst Ensemble müzik topluluğu tarafından icra edildi.

Azerbaycan kökenli İranlı yazar Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık isimli eserinden esinlenerek sahnelenen müzikalde, ırmakta yaşayan bir tatlı su balığının engellemelere, zorluklara rağmen hedeflediği özgürlüğe ulaşmak için ortaya koyduğu çaba anlatılıyor.

Müzikalde tatlı su balığının macerası Azerbaycan Türkçesi ve Almanca anlatıldı.

Çeşitli dans gösterilerinin sergilendiği müzikalde Türkçe, Farsça, Makedonca ve Macarca eserler de seslendirildi.

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