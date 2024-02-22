Dolar
30.99
Euro
33.50
Altın
2,021.48
ETH/USDT
2,962.50
BTC/USDT
51,375.00
BIST 100
9,337.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda halka hitap ediyor.
logo
Kültür, Asrın felaketi

"Deprem sonrası geleceğin Malatya'sı" konulu resim yarışması düzenlendi

Malatya'da çocuklara yönelik "Deprem sonrası geleceğin Malatya'sı" konulu resim yarışması düzenlendi.

Ramiz Akar  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
"Deprem sonrası geleceğin Malatya'sı" konulu resim yarışması düzenlendi Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya ortaokul öğrencileri katıldı.

Ödül töreni Malatya Sanat Merkezi'nde yapılan yarışmada, birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilirken, mansiyona ise bin lira ödül verildi.

Çocukların yaptığı resimlerin de sergilendiği törende, skeç, tiyatro ve müzik etkinlikleri sahnelendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, yaptığı konuşmada, şehrin ağır bir deprem geçirdiğini belirterek, bu süreci aileleriyle yaşayan çocuklara o travmaları unutturmak ve geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi.

Demir, yarışmaya katılan 72 eseri de birinci kabul ettiğini dile getirerek, herkesi tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: FAV Limanı'ndan başlayan çok önemli bir koridoru hayata geçireceğiz
Meksika'nın arama kurtarma köpeği "Proteo"nun adı Kayseri'de yaşatılacak
Fidan, tüm BM sisteminin reformuna ihtiyacı olduğunu söyledi
Bakan Göktaş: Biz 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışını benimsiyor ve her kademede kadınların varlığını önemsiyoruz
Kars'ta kar etkili oldu

Benzer haberler

"Deprem sonrası geleceğin Malatya'sı" konulu resim yarışması düzenlendi

"Deprem sonrası geleceğin Malatya'sı" konulu resim yarışması düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet